Terremoto torna l' incubo in Irpinia Altra scossa ad Avellino | che succede

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv un km a sud da Montefredane, nell'Avellinese, alle 10:18. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 15 km ed è parte di uno sciame che ha fatto segnalare scosse di magnitudo comprese tra 2.1 e superiori a 3 sin dalla notte appena trascorsa. Ieri a spaventare la popolazione era stato un terremoto di magnitudo 3.6 della scala Richter localizzato alle ore 14.40 di oggi a 1 chilometro a Est di Grottolella, in provincia di Avellino, ad una profondita di 16 chilometri. Gente in strada per la paura ma nessun danno accertato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

