Terremoto | sciame sismico nell' Avellinese ultima scossa magnitudo 4
Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv un km a sud da Montefredane, nell'Avellinese, alle 10:18. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 15 km ed è parte di uno sciame che ha fatto segnalare scosse di magnitudo comprese tra 2.1 e superiori a 3 sin dalla notte appena trascorsa. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Scopri altri approfondimenti
Continua lo sciame sismico ai Campi Flegrei, oltre 60 scosse registrate. All'alba registrato un terremoto 2.5 Richter - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 2.5 #terremoto #sciamesismico #CampiFlegrei #12ottobre - X Vai su X
Terremoto: sciame sismico nell'Avellinese, magnitudo 3.1 - 1 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv un km a sud da Montefredane, nell'Avellinese, alle 10:18. Scrive tg24.sky.it
Terremoto Irpinia oggi, nuova scossa 3.1 nell’area Avellinese dopo il sisma di ieri - 6 di ieri, due nuove lievi scosse registrate nella notte e all'alba a Montefredane, nessun danno ... Riporta fanpage.it
Terremoto in Irpinia, nuova scossa a Montefredane: lo sciame sismico continua da due giorni - Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa mattina alle 10:18 in Irpinia, con magnitudo 3. Segnala thesocialpost.it