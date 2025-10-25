Terremoto | sciame sismico nell' Avellinese ultima scossa magnitudo 4

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv un km a sud da Montefredane, nell'Avellinese, alle 10:18. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 15 km ed è parte di uno sciame che ha fatto segnalare scosse di magnitudo comprese tra 2.1 e  superiori a 3 sin dalla notte appena trascorsa. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

