Terremoto nella notte in Italia ancora paura
Una nuova scossa di terremoto ha generato scompiglio durante le ore notturne, riportando l’attenzione su una delle aree più sensibili dal punto di vista sismico del nostro Paese. L’evento si è verificato nel cuore della notte, quando la popolazione era immersa nel sonno e il silenzio è stato rotto da un improvviso boato, seguito da vibrazioni percepite in diversi comuni circostanti. Leggi anche: Salvini nei guai, la decisione è appena arrivata: tensione nella Lega, c’entra proprio lui Terremoto ad Avellino, forte scossa sentita fino a Napoli: paura nella notte. L’epicentro del sisma è stato individuato nel territorio di Montefredane, una località situata a pochi chilometri da Avellino. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bronte, due scosse di terremoto nella notte: paura ma nessun danno - facebook.com Vai su Facebook
#Terremoto #Albania, trema la terra nella notte: scosse ravvicinate | DATI e MAPPE - X Vai su X
Italia, forte scossa di terremoto: trema il sud (1 / 2) - Nelle prime ore della notte, una scossa di terremoto di lieve entità ha sorpreso numerosi cittadini, destandoli dal sonno. Da donna.fidelityhouse.eu
Terremoto a Latina, sisma di magnitudo 3.2 fa tremare la terra: paura tra la popolazione - 10 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Segnala fanpage.it
Terremoto Avellino, la paura sui social: «Ha tremato tutto per 4-5 secondi, mai sentito una scossa così forte» - 6 è stato registrato nella zona di Grottolella, in provincia di Avellino, alle 14. Secondo msn.com