terremoto nella notte in italia ancora paura

Una nuova scossa di terremoto ha generato scompiglio durante le ore notturne, riportando l'attenzione su una delle aree più sensibili dal punto di vista sismico del nostro Paese. L'evento si è verificato nel cuore della notte, quando la popolazione era immersa nel sonno e il silenzio è stato rotto da un improvviso boato, seguito da vibrazioni percepite in diversi comuni circostanti. Terremoto ad Avellino, forte scossa sentita fino a Napoli: paura nella notte. L'epicentro del sisma è stato individuato nel territorio di Montefredane, una località situata a pochi chilometri da Avellino.

