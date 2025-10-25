Terremoto nel Parmense | scossa in Val Taro

Parmatoday.it | 25 ott 2025

È stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nel Parmense. Epicentro in Val Taro, nella zona di Selva. Non si segnalano danni.  . 🔗 Leggi su Parmatoday.it

