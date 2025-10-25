Terremoto Irpinia oggi altre due scosse nell'area Avellinese dopo il sisma 3.6 di ieri

Dopo il sisma di magnitudo 3.6 di ieri, due nuove lievi scosse registrate nella notte e all'alba a Montefredane, nessun danno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

