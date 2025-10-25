Terremoto in provincia di Avellino scossa magnitudo 4.0 Gente in strada e paura

Roma, 25 ottobre 2025 - Un forte terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 21.49 in Irpinia, a Montefredane, provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo quanto si apprende, la scossa è stata avvertita in molte province della Campania tra le quali Napoli, Benevento e Salerno. Per il momento non ci sono notizie di danni a persone o edifici. Diverse persone sono scese in strada nel centro di Avellino e in diversi comuni dell'Irpinia dopo la scossa. L'epicentro del sisma è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv a un chilometro a sud di Montefredane, un comune della valle del Sabato a pochi chilometri da Avellino, nella stessa zona in cui si sono verificate le precedenti scosse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terremoto in provincia di Avellino, scossa magnitudo 4.0. Gente in strada e paura

Leggi anche questi approfondimenti

Terremoto in provincia di Avellino, magnitudo 3.6. Gente in strada. L'epicentro a Grottolella, comune della provincia irpina. Il sisma intorno alle 14:40. Avvertito anche a Napoli, Salerno e Benevento - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto in provincia di Avellino, magnitudo 3.6. Gente in strada. L'epicentro a Grottolella, comune della provincia irpina. Il sisma intorno alle 14:40. Avvertito anche a Napoli, Salerno e Benevento @TgrRai - X Vai su X

Terremoto Avellino, scossa di magnitudo 4. «Avvertita anche a Napoli, Salerno e Benevento» - Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. Scrive msn.com

Terremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania - 49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. Riporta fanpage.it

Terremoto in provincia di Avellino, magnitudo tra 3.9 e 4.4: la scossa avvertita anche a Napoli - La scossa è stata avvertita anche a Napoli e ... Da msn.com