Terremoto in provincia di Avellino | nuova scossa pochi minuti fa

AVELLINO – Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, alle ore 10:18 italiane (08:18 UTC), nella provincia di Avellino. Secondo le prime stime provvisorie dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo del sisma sarebbe compresa tra 2.8 e 3.3.Sisma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it