Terremoto in provincia di Avellino | nuova scossa pochi minuti fa
AVELLINO – Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, alle ore 10:18 italiane (08:18 UTC), nella provincia di Avellino. Secondo le prime stime provvisorie dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo del sisma sarebbe compresa tra 2.8 e 3.3.Sisma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito la provincia di Avellino oggi, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 14:40 - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, terremoto nel M5S: Appendino lascia vicepresidenza, in Campania esplode caso Cannavacciuolo https://laprovinciaonline.info/regionali-terremoto-nel-m5s-appendino-lascia-vicepresidenza-in-campania-esplode-caso-cannavacciuolo/… - X Vai su X
Terremoto, torna l'incubo in Irpinia. Altra scossa ad Avellino: che succede - 1 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv un km a sud da Montefredane, nell'Avellinese, alle 10:18. Lo riporta iltempo.it
Terremoto, piccole scosse tra Montefredane e Capriglia Irpina - Una nuova serie di scosse ha interessato la provincia di Avellino, con epicentro nel comune di Montefredane. Come scrive irpinianews.it
Terremoto ad Avellino, la terra torna a tremare: «Ma ora nessun danno» - Un venerdì 24 ottobre che non si dimenticherà rapidamente per l'apprensione vissuta. ilmattino.it scrive