Terremoto in provincia di Avellino magnitudo tra 3.9 e 4.4 | la scossa avvertita anche a Napoli
L’Ingv riferisce di un terremoto di magnitudo tra 3.9 e 4.4 registrato alle 21.49 in provincia di Avellino. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e Salerno. Ieri c’era stata un’ulteriore scossa.??STIMA #PROVVISORIA #terremoto Magnitudo tra 3.9 e 4.4 ore 21:49 IT del 25-10-2025, provzona Avellino #INGV44522982 — INGVterremoti (@INGVterremoti) October 25, 2025 L’Ingv ha rivisto la magnitudo del terremoto a 4. L’epicentro è stato registrato a 1 chilometro di distanza da Montefredane (AV) a una profondità di 14.1 chilometri.?? DATI #RIVISTI #terremoto ML 4 ore 21:49 IT del 25-10-2025 a 1 km SW Montefredane (AV) Prof= 14. 🔗 Leggi su Lapresse.it
