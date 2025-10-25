Terremoto in provincia di Avellino la scossa di magnitudo 4

(Adnkronos) – Forte scossa di terremoto oggi sabato 25 ottobre in provincia di Avellino. Secondo la stima provvisoria dell'Ingv il sisma, registrato alle 21.49, avrebbe raggiunto una magnitudo tra 3.9 e 4.4. Ieri una scossa di magnitudo 3.6 si era verificata nella zona di Grottolella. "La zona interessata dal terremoto di oggi (ieri, ndr) non è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

