Terremoto in Italia scossa avvertita proprio adesso! Trema tutto

Un silenzio carico di presagi, la sera che sembra normale come tante altre. Eppure, qualcosa nell’aria cambia all’improvviso: una tensione sottile, quasi impercettibile, che si insinua tra le mura di casa e fa accelerare il battito del cuore. Nessuno immagina cosa stia per accadere, ma tutti lo sentiranno sulla propria pelle. Basta un istante, un suono profondo che sale dalla terra, e la normalità si frantuma. Le finestre vibrano come bicchieri di cristallo, le lampade ondeggiano minacciose, e il pavimento sembra perdere ogni certezza. Il tempo, in quei secondi, smette di scorrere: c’è solo quel brivido che attraversa ogni cosa, lasciando tutti senza fiato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Terremoto: in queste ore Regione Lazio e Save the Children Italia stanno attrezzando ad Amatrice e Accumoli due spazi come questo nella foto, spazi dove i bambini e i ragazzi possono ricevere supporto e trovare un luogo accogliente. Grazie a tutti i volontari - facebook.com Vai su Facebook

#terremoto segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto a 9km da #Ancona, Italia. 17 segnalazioni in un raggio di 33km. Scarica la app da https://sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale - X Vai su X

Terremoto Avellino, scossa di magnitudo 4. «Avvertita anche a Napoli, Salerno e Benevento» - Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. Scrive ilgazzettino.it

Terremoto nell'Avellinese oggi, scossa di magnitudo tra 3,9 e 4.4: avvertita in gran parte della Campania - Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia. Lo riporta leggo.it

TERREMOTO - Forte scossa di magnitudo 4,4 avvertita anche a Caserta - I sismografi dell’Istituto di vulcanologia hanno rilevato una scossa di magnitudo tra i 3,9 e i 4,4. Scrive casertafocus.net