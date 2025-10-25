Terremoto in Italia scossa avvertita proprio adesso! Trema tutto

Caffeinamagazine.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un silenzio carico di presagi, la sera che sembra normale come tante altre. Eppure, qualcosa nell’aria cambia all’improvviso: una tensione sottile, quasi impercettibile, che si insinua tra le mura di casa e fa accelerare il battito del cuore. Nessuno immagina cosa stia per accadere, ma tutti lo sentiranno sulla propria pelle. Basta un istante, un suono profondo che sale dalla terra, e la normalità si frantuma. Le finestre vibrano come bicchieri di cristallo, le lampade ondeggiano minacciose, e il pavimento sembra perdere ogni certezza. Il tempo, in quei secondi, smette di scorrere: c’è solo quel brivido che attraversa ogni cosa, lasciando tutti senza fiato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

terremoto italia scossa avvertitaTerremoto Avellino, scossa di magnitudo 4. «Avvertita anche a Napoli, Salerno e Benevento» - Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. Scrive ilgazzettino.it

terremoto italia scossa avvertitaTerremoto nell'Avellinese oggi, scossa di magnitudo tra 3,9 e 4.4: avvertita in gran parte della Campania - Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia. Lo riporta leggo.it

terremoto italia scossa avvertitaTERREMOTO - Forte scossa di magnitudo 4,4 avvertita anche a Caserta - I sismografi dell’Istituto di vulcanologia hanno rilevato una scossa di magnitudo tra i 3,9 e i 4,4. Scrive casertafocus.net

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Italia Scossa Avvertita