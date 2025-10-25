Terremoto in Irpinia torna la paura | scossa di magnitudo 4.0 avvertita anche a Napoli

A meno di un mese dall'anniversario del devastante sisma del 1980, torna la paura in Irpinia. Una scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata questa sera dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ad una profondità di circa 14 chilometri, con epicentro un chilometro a sud di Montefredane, in provincia di Avellino.

