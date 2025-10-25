Terremoto in Irpinia | scuole chiuse ad Avellino

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata alle 21.49 con epicentro a Montefredane, proseguono le verifiche sul territorio da parte delle autorità locali e regionali.Riunione urgente del Centro Coordinamento Soccorsi in PrefetturaLa provveditrice agli studi Fiorella Pagliuca ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

