Terremoto in Irpinia | scuole chiuse ad Avellino
Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata alle 21.49 con epicentro a Montefredane, proseguono le verifiche sul territorio da parte delle autorità locali e regionali.Riunione urgente del Centro Coordinamento Soccorsi in PrefetturaLa provveditrice agli studi Fiorella Pagliuca ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
ULTIM'ORA - TERREMOTO con epicentro in Irpinia La scossa è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4: gente in strada, avvertito in tutta la Campania. Lunedì scuole chiuse - Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 22 di sabato 25 ottobre in Irpinia. Secondo leggo.it
Terremoto in provincia di Avellino, torna la paura in Irpinia - Secondo la stima provvisoria dell'Ingv la scossa più forte, ... Si legge su iltempo.it
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: avvertita in tutta Irpinia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: avvertita in tutta Irpinia ... Da tg24.sky.it