Terremoto in Irpinia scossa di magnitudo 4 | gente in strada avvertito in tutta la Campania Lunedì scuole chiuse

Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 22 di sabato 25 ottobre in Irpinia. ??STIMA #PROVVISORIA #terremoto Magnitudo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4: gente in strada, avvertito in tutta la Campania. Lunedì scuole chiuse

Terremoto in Irpinia: nuova scossa nella notte. Tre eventi in meno di 24 ore salernonotizie.it Una nuova scossa di terremoto ha colpito l’Irpinia nella notte: magnitudo 2.1 alle ore 1.19 con epicentro a Montefredane, a 17 km di profondità. Nessun danno segnala - facebook.com Vai su Facebook

Nuova scossa di terremoto in Irpinia, magnitudo tra 3.9 e 4.4 - Secondo i primi dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa tra 3,9 e 4. Come scrive ansa.it

Terremoto tra Irpinia e Puglia: scossa di magnitudo 4.0 avvertita in diverse province campane - – Una forte scossa di terremoto ha colpito questa sera, 25 ottobre, alle ore 21:49, diverse aree della Campania e della Puglia. marigliano.net scrive

Terremoto nell'Avellinese oggi, scossa di magnitudo tra 3,9 e 4.4: avvertita in gran parte della Campania - Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia. Scrive msn.com