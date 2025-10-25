Terremoto in Irpinia scossa di magnitudo 4 | gente in strada avvertito in tutta la Campania Lunedì scuole chiuse

Leggo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 22 di sabato 25 ottobre in Irpinia.   ??STIMA #PROVVISORIA #terremoto Magnitudo. 🔗 Leggi su Leggo.it

