Terremoto in Irpinia | magnitudo 4 In serata

Noinotizie.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo Terremoto in Irpinia: magnitudo 4 In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

terremoto in irpinia magnitudo 4 in serata

© Noinotizie.it - Terremoto in Irpinia: magnitudo 4 In serata

News recenti che potrebbero piacerti

terremoto irpinia magnitudo 4Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4: gente in strada, avvertito in tutta la Campania. Lunedì scuole chiuse - Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 22 di sabato 25 ottobre in Irpinia. Riporta leggo.it

terremoto irpinia magnitudo 4Terremoto in provincia di Avellino, scossa magnitudo 4.0. Gente in strada e paura - 49 in Irpinia, a Montefredane, provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità. Secondo quotidiano.net

terremoto irpinia magnitudo 4Scossa in Irpinia di magnitudo 4, gente in strada a Avellino - Secondo i primi dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa tra 3,9 e 4. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Irpinia Magnitudo 4