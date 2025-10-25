Terremoto in Irpinia | magnitudo 4 In serata

Terremoto in Irpinia: nuova scossa nella notte. Tre eventi in meno di 24 ore salernonotizie.it Una nuova scossa di terremoto ha colpito l’Irpinia nella notte: magnitudo 2.1 alle ore 1.19 con epicentro a Montefredane, a 17 km di profondità. Nessun danno segnala - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4: gente in strada, avvertito in tutta la Campania. Lunedì scuole chiuse - Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 22 di sabato 25 ottobre in Irpinia. Riporta leggo.it

Terremoto in provincia di Avellino, scossa magnitudo 4.0. Gente in strada e paura - 49 in Irpinia, a Montefredane, provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità. Secondo quotidiano.net

Scossa in Irpinia di magnitudo 4, gente in strada a Avellino - Secondo i primi dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa tra 3,9 e 4. ansa.it scrive