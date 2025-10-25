Terremoto in Irpinia magnitudo 4.0 Gente in strada e paura Avvertito in tutta la Campania
Roma, 25 ottobre 2025 - Un forte terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 21.49 in Irpinia, a Montefredane, provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo quanto si apprende, la scossa è stata avvertita in molte province della Campania tra le quali Napoli, Benevento e Salerno. Per il momento non ci sono notizie di danni a persone o edifici. Diverse persone sono scese in strada nel centro di Avellino e in diversi comuni dell'Irpinia dopo la scossa. L'epicentro del sisma è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv a un chilometro a sud di Montefredane, un comune della valle del Sabato a pochi chilometri da Avellino, nella stessa zona in cui si sono verificate le precedenti scosse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
