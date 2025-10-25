Terremoto in Irpinia di magnitudo 4 la gente dorme in auto Lunedì le scuole chiuse

E' il sisma più forte dello sciame in atto da ieri che ha fatto registrare altre scosse di intensità superiore a magnitudo 3. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Terremoto in Irpinia di magnitudo 4, la gente dorme in auto. Lunedì le scuole chiuse

Argomenti simili trattati di recente

Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia. Secondo i primi dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa tra 3,9 e 4.4. Gente in strada, ma nessun danno. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto in Irpinia di 4.0, avvertito in tutta la Campania. Protezione civile: no danni a cose e persone - Diverse persone sono scese in strada nel centro di Avellino e in diversi comuni dell'Irpinia dopo la scossa di terremoto registrata alle 21. Lo riporta huffingtonpost.it

Irpinia, sisma magnitudo tra 3.9 e 4.4 - La scossa è stata nettamente avvertita anche dalle popolazioni delle città vicine di Napoli, Salerno e Benevento. Come scrive rainews.it

Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4: gente in strada, avvertito in tutta la Campania. Lunedì scuole chiuse - Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 22 di sabato 25 ottobre in Irpinia. Da leggo.it