Terremoto forte in Irpinia alle ore 21.49 | paura ad Avellino sentito in tutta la Campania

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto è avvenuta con epicentro in Irpinia alle 21.49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

terremoto forte irpinia oreTerremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania - 49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. Si legge su fanpage.it

terremoto forte irpinia oreForte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo provvisoria tra 3.9 e 4.4 - Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. Secondo ilmattino.it

terremoto forte irpinia oreTerremoto, torna l'incubo in Irpinia. Altra scossa ad Avellino: che succede - 1 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv un km a sud da Montefredane, nell'Avellinese, alle 10:18. iltempo.it scrive

