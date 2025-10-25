Terremoto forte in Irpinia alle ore 21.49 | paura ad Avellino sentito in tutta la Campania
Una scossa di terremoto è avvenuta con epicentro in Irpinia alle 21.49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito la provincia di Avellino oggi, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 14:40 - facebook.com Vai su Facebook
Forte #terremoto a #Papua, in #Indonesia. Il sisma è stato registrato da @USGS con una prima stima di magnitudo 6.5 - X Vai su X
Terremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania - 49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. Si legge su fanpage.it
Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo provvisoria tra 3.9 e 4.4 - Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. Secondo ilmattino.it
Terremoto, torna l'incubo in Irpinia. Altra scossa ad Avellino: che succede - 1 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv un km a sud da Montefredane, nell'Avellinese, alle 10:18. iltempo.it scrive