Il sisma si è verificato alle 21.49 di sabato 25 ottobre ed è stato avvertito in tutta la Campania, grande spavento in particolare a Napoli e soprattutto nella zona flegrea interessata dal bradisismo Forte scossa di terremoto in Campania alle 21.49 di sabato 25 ottobre. Il sisma, di magnitudo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Terremoto di magnitudo 4 in Campania con epicentro nella provincia di Avellino, dove da ieri si sono registrate diverse scosse