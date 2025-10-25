Terremoto di magnitudo 4 in Campania con epicentro nella provincia di Avellino dove da ieri si sono registrate diverse scosse
Il sisma si è verificato alle 21.49 di sabato 25 ottobre ed è stato avvertito in tutta la Campania, grande spavento in particolare a Napoli e soprattutto nella zona flegrea interessata dal bradisismo Forte scossa di terremoto in Campania alle 21.49 di sabato 25 ottobre. Il sisma, di magnitudo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Terremoto in provincia di Avellino, in Campania, a Montefredane. Magnitudo 3.1. Ecco qui i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto nello #StrettodiMessina: scossa di magnitudo 2,7 - X Vai su X
Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4: gente in strada, avvertito in tutta la Campania. Lunedì scuole chiuse - Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 22 di sabato 25 ottobre in Irpinia. Come scrive leggo.it
Terremoto in provincia di Avellino, scossa magnitudo 4.0. Gente in strada e paura - 49 in Irpinia, a Montefredane, provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità. Si legge su quotidiano.net
Terremoto in Irpinia di magnitudo 4.0: gente per strada. Sentito in tutta la Campania - Il sisma è stato avvertito in modo netto dalla popolazione anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento ... Si legge su msn.com