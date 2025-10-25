Terremoto di magnitudo 4.0 in Irpinia alle ore 21.49 | paura ad Avellino sentito in tutta la Campania
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuta con epicentro in Irpinia alle 21.49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Terremoto in provincia di Avellino, in Campania, a Montefredane. Magnitudo 3.1. Ecco qui i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Indonesia, terremoto di magnitudo 6.5 a Papua #indonesia #terremoto #papua #16ottobre - X Vai su X
Terremoto Irpinia oggi, nuova scossa 3.1 nell’area Avellinese dopo il sisma di ieri - 6 di ieri, due nuove lievi scosse registrate nella notte e all'alba a Montefredane, nessun danno ... Scrive fanpage.it
Terremoto, torna l'incubo in Irpinia. Altra scossa ad Avellino: che succede - 1 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv un km a sud da Montefredane, nell'Avellinese, alle 10:18. Come scrive iltempo.it
Terremoto in Irpinia magnitudo 3.6 alle 14.40 del 24 ottobre. Sentito a Napoli, Salerno, Caserta. Avellino, scuole evacuate - Terremoto scuote l’Irpinia: l’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato a Grottolella. Segnala msn.com