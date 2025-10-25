Terremoto dell’Irpinia la notte che non finisce mai | i ricordi che ritornano

“Vedere mia mamma piangere perché la scossa di stasera le ha ricordato la devastazione in Irpinia dell’80 mi ha spezzato il cuore.” È una frase scritta su X pochi minuti dopo la nuova scossa che ha attraversato l’Avellinese, ed è diventata il simbolo di ciò che molti stanno provando. Non è solo paura, è un ritorno di memoria. “Il divano si è letteralmente mosso, e io ho rivisto mio padre che ci tirava fuori di casa in pigiama” scrive un altro utente. Nelle case, nei bar, nelle cucine dove le stoviglie hanno vibrato per un istante, la memoria del terremoto dell’Irpinia del 1980 è tornata a imporsi con la forza delle cose non risolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

