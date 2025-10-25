Terremoto Campania La terra torna a tremare ad Avellino | scossa di magnitudo 3.1
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata questa mattina, sabato 25 ottobre, alle 10:18 in provincia di Avellino, con epicentro nel comune di Montefredane, secondo i dati forniti dall’INGV. Il movimento sismico è stato avvertito distintamente in diversi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
TERREMOTO AD AVELLINO, SCOSSA AVVERTITA IN TANTE PARTI DELLA CAMPANIA, ecco cosa sta accadendo - facebook.com Vai su Facebook
$Terremoto $Campania, la versione dell’ $Ingv: il confronto con le scosse 1980 e 1962 - X Vai su X
Terremoto ad Avellino, la terra torna a tremare: «Ma ora nessun danno» - Un venerdì 24 ottobre che non si dimenticherà rapidamente per l'apprensione vissuta. Riporta ilmattino.it
Forte scossa di terremoto ad Avellino: magnitudo di 3.6, avvertita in tutta la Campania - La scossa è stata percepita distintamente anche in provincia di Napoli ... Come scrive today.it
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6. «Sentito anche a Benevento e Napoli» - Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione. Scrive msn.com