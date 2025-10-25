Terremoto Campania La terra torna a tremare ad Avellino | scossa di magnitudo 3.1

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata questa mattina, sabato 25 ottobre, alle 10:18 in provincia di Avellino, con epicentro nel comune di Montefredane, secondo i dati forniti dall’INGV.   Il movimento sismico è stato avvertito distintamente in diversi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

