Terremoto avvertito in tutta la Campania | paura e gente in strada in Irpinia

Anteprima24.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti A meno di un mese dall’anniversario del terremoto che nel 1980 devastò interi paesi e provocò la morte di migliaia di persone, torna la paura in Irpinia: una scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata dagli strumenti dell’Ingv ad una profondità di 14 chilometri, un chilometro a sud di Montefredane. La scossa è stata avvertita nettamente ad Avellino e nei paesi limitrofi, con centinaia di persone che sono scese in strada per la paura, ma il sisma si è sentito anche in provincia di Benevento, di Salerno e di Napoli. I centralini dei vigili del fuoco sono stati sommersi dalle telefonate di gente impaurita che chiedeva informazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

