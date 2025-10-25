Terremoto Avellino scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4 Avvertita anche a Napoli e Caserta

Forte scossa di terremoto ad Avellino. Secondo quanto riportato dall'Ingv, la magnitudo sarebbe tra 3.9 e 4.4.  ??STIMA #PROVVISORIA #terremoto Magnitudo tra 3.9 e 4.4 ore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

