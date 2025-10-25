Terremoto Avellino scossa di magnitudo 4 | epicentro a Montefredane Avvertita in tutta la Campania

Ilmessaggero.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte scossa di terremoto ad Avellino. Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. La scossa - registrata alle 21.49 - è stata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

