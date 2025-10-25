Terremoto Avellino scossa di magnitudo 4 | epicentro a Montefredane Avvertita in tutta la Campania
Forte scossa di terremoto ad Avellino. Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. La scossa - registrata alle 21.49 - è stata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Terremoto in provincia di Avellino, in Campania, a Montefredane. Magnitudo 3.1. Ecco qui i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Avellino oggi, a Grottolella scossa di magnitudo 3.6 - X Vai su X
Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo 4, epicentro a Montefredane - Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. Riporta ilmattino.it
Terremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania - 49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. Secondo fanpage.it
TERREMOTO - Forte scossa di magnitudo 4,4 avvertita anche a Caserta - I sismografi dell’Istituto di vulcanologia hanno rilevato una scossa di magnitudo tra i 3,9 e i 4,4. Da casertafocus.net