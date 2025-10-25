Terremoto ad Avellino | scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4
La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione anche nelle province di Napoli e Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
Terremoto in provincia di Avellino, in Campania, a Montefredane. Magnitudo 3.1. Ecco qui i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
$Terremoto, torna l'incubo in $Irpinia. Altra scossa ad $Avellino: che succede - X Vai su X
Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo 4, epicentro a Montefredane - Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. Scrive ilmattino.it
Terremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania - 49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. Segnala fanpage.it
TERREMOTO - Forte scossa di magnitudo 4,4 avvertita anche a Caserta - I sismografi dell’Istituto di vulcanologia hanno rilevato una scossa di magnitudo tra i 3,9 e i 4,4. Come scrive casertafocus.net