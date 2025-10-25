Terremoto ad Avellino | scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione anche nelle province di Napoli e Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

