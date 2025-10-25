Terremoto ad Avellino | scossa di magnitudo 4
Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Terremoto in provincia di Avellino, in Campania, a Montefredane. Magnitudo 3.1. Ecco qui i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Avellino oggi, a Grottolella scossa di magnitudo 3.6 - X Vai su X
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.9-4.4 a Montefredane - La scossa, distintamente sentita dalla popolazione, è stata registrata in località Montefredane alle 21. tg24.sky.it scrive
Terremoto Avellino, scossa di magnitudo 4. «Avvertita anche a Napoli, Salerno e Benevento» - Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. Lo riporta ilgazzettino.it
Terremoto in provincia di Avellino, magnitudo tra 3.9 e 4.4: la scossa avvertita anche a Napoli - La scossa è stata avvertita anche a Napoli e ... Secondo lapresse.it