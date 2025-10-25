Terremoto ad Avellino scossa di magnitudo 4 a Montefredane | avvertita in tutta Irpinia

Nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 nell'Avellinese. Dopo il sisma registrato ieri nella zona con epicentro a Grottolella a una profondità di 16,1 chilometri, la terra è tornata a tremare. La scossa, distintamente sentita dalla popolazione, è stata registrata in località Montefredane alle 21.49 a una profondità di 14 km. Il terremoto è stato avvertito anche nelle province di Napoli e Salerno e Benevento. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

