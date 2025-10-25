Terremoto ad Avellino scossa di magnitudo 4 a Montefredane | avvertita in tutta Irpinia
Nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 nell'Avellinese. Dopo il sisma registrato ieri nella zona con epicentro a Grottolella a una profondità di 16,1 chilometri, la terra è tornata a tremare. La scossa, distintamente sentita dalla popolazione, è stata registrata in località Montefredane alle 21.49 a una profondità di 14 km. Il terremoto è stato avvertito anche nelle province di Napoli e Salerno e Benevento. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Terremoto in provincia di Avellino, in Campania, a Montefredane. Magnitudo 3.1. Ecco qui i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Avellino oggi, a Grottolella scossa di magnitudo 3.6 - X Vai su X
Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo 4, epicentro a Montefredane - Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. Si legge su ilmattino.it
Terremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania - 49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. Secondo fanpage.it
TERREMOTO - Forte scossa di magnitudo 4,4 avvertita anche a Caserta - I sismografi dell’Istituto di vulcanologia hanno rilevato una scossa di magnitudo tra i 3,9 e i 4,4. Riporta casertafocus.net