Terremoto ad Avellino oggi scossa di magnitudo 4 | avvertita in tutta la Campania
Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 22 di sabato 25 ottobre in Irpinia. ??STIMA #PROVVISORIA #terremoto Magnitudo. 🔗 Leggi su Leggo.it
Terremoto in provincia di Avellino, in Campania, a Montefredane. Magnitudo 3.1. Ecco qui i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Avellino oggi, a Grottolella scossa di magnitudo 3.6 - X Vai su X
Terremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania - 49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. Segnala fanpage.it
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.9-4.4 a Montefredane - La scossa, distintamente sentita dalla popolazione, è stata registrata in località Montefredane alle 21. Da tg24.sky.it
Terremoto Irpinia oggi, nuova scossa 3.1 nell’area Avellinese dopo il sisma di ieri - 6 di ieri, due nuove lievi scosse registrate nella notte e all'alba a Montefredane, nessun danno ... Come scrive fanpage.it