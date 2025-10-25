Terremoto ad Avellino oggi scossa di magnitudo 4 | avvertita in tutta la Campania

Leggo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 22 di sabato 25 ottobre in Irpinia.   ??STIMA #PROVVISORIA #terremoto Magnitudo. 🔗 Leggi su Leggo.it

terremoto ad avellino oggi scossa di magnitudo 4 avvertita in tutta la campania

© Leggo.it - Terremoto ad Avellino oggi, scossa di magnitudo 4: avvertita in tutta la Campania

