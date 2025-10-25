Terremoto ad Avellino il video del momento della scossa

Terremoto nella zona di Avellino. Una scossa di magnitudo 4, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificata sabato sera. L'epicentro è stato registrato a un chilometro di distanza da Montefredane, in provincia di Avellino. Ecco il video del momento della scossa diffuso dall'Osservatorio Meteorologico di Montevergine (AV). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

