Terremoto ad Avellino il video del momento della scossa
Terremoto nella zona di Avellino. Una scossa di magnitudo 4, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificata sabato sera. L'epicentro è stato registrato a un chilometro di distanza da Montefredane, in provincia di Avellino. Ecco il video del momento della scossa diffuso dall'Osservatorio Meteorologico di Montevergine (AV). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Terremoto ad Avellino di magnitudo tra 3.9 e 4.4 - facebook.com Vai su Facebook
$Terremoto, torna l'incubo in $Irpinia. Altra scossa ad $Avellino: che succede - X Vai su X
Terremoto a Montefredane (Avellino) sentito anche a Napoli: il momento della scossa in un video - Terremoto a Montefredane (Avellino) sentito anche a Napoli: il momento della scossa in un video ripreso dalle telecamere dell'Osservatorio di Montevergine. Riporta ilmattino.it
Terremoto in provincia di Avellino, scossa magnitudo 4.0. Gente in strada e paura - 49 in Irpinia, a Montefredane, provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità. Secondo quotidiano.net
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.9-4.4 a Montefredane - La scossa, distintamente sentita dalla popolazione, è stata registrata in località Montefredane alle 21. tg24.sky.it scrive