Terremoto nella zona di Avellino. Una scossa di magnitudo 4, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificata sabato sera. L'epicentro è stato registrato a un chilometro di distanza da Montefredane, in provincia di Avellino. Ecco il video del momento della scossa diffuso dall'Osservatorio Meteorologico di Montevergine (AV). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Terremoto ad Avellino, il video del momento della scossa