Milano, 25 ott. (LaPresse) – "Siamo qui al comune e al momento non si registrano danni a cose o persone". È quanto afferma in un videomessaggio pubblicato su Facebook Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, in provincia di Avellino, dove poco prima delle 22 si è registrato un terremoto di magnitudo 4.0. "Il centro operativo comunale è convocato", ha aggiunto, "massima allerta, ovviamente la popolazione è spaventata e si è riversata in strada". "Attendiamo di comprendere il da farsi per le prossime ore", conclude Aquino.

© Lapresse.it - Terremoti: sindaco Montefredane (AV), massima allerta, popolazione è spaventata