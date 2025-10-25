Terremoti | sindaco Montefredane AV massima allerta popolazione è spaventata
Milano, 25 ott. (LaPresse) – “Siamo qui al comune e al momento non si registrano danni a cose o persone”. È quanto afferma in un videomessaggio pubblicato su Facebook Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, in provincia di Avellino, dove poco prima delle 22 si è registrato un terremoto di magnitudo 4.0. “Il centro operativo comunale è convocato”, ha aggiunto, “massima allerta, ovviamente la popolazione è spaventata e si è riversata in strada”. “Attendiamo di comprendere il da farsi per le prossime ore”, conclude Aquino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
