Ternana-Arezzo segui la DIRETTA del match allo stadio Liberati
Una sfida d’altissima classifica tra Ternana-Arezzo, allo stadio Liberati. I rossoverdi infatti sfidano la prima in graduatoria capace di ottenere 27 punti su trenta. E’ il terzo confronto diretto dopo le sconfitte contro Ascoli e Ravenna. Sono dieci i punti che separano le due formazioni. I. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
