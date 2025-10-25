Ternana-Arezzo 1-1 termina in parità il match | a segno Dubickas nelle Fere
Una sfida d’altissima classifica tra Ternana-Arezzo, allo stadio Liberati. I rossoverdi infatti sfidano la prima in graduatoria capace di ottenere 27 punti su trenta. E’ il terzo confronto diretto dopo le sconfitte contro Ascoli e Ravenna. Sono dieci i punti che separano le due formazioni. I. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
A poche ore dalla sfida contro la Ternana, mister Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi: dal legame con la piazza umbra, dove ha vissuto una tappa importante della sua carriera, al percorso di crescita dell’Arezzo, passando pe - facebook.com Vai su Facebook
Ternana-Arezzo, Liverani: «Domani il primo vero esame, vogliamo misurarci con umiltà» - X Vai su X
Ternana-Arezzo 1-1, Proietti: “Stiamo crescendo, oggi la riprova” - 1, la conferenza stampa di Mattia Proietti. Come scrive ternananews.it
Ternana-Arezzo 1-1, le Fere mettono in difficoltà la capolista - L’Arezzo non pareggiava da 26 partite, ovvero dall’arrivo di Bucchi in panchina lo scorso febbraio. Si legge su msn.com
Le pagelle di Ternana-Arezzo 1-1: Dubickas gol d’autore, Proietti padrone a centrocampo - Vallocchia e Martella, grinta e qualità, ecco le pagelle di Ternana- Scrive ternananews.it