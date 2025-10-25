Ternana-Arezzo 1-1 le pagelle del match | incerto D' Alterio Il migliore in campo è Proietti

Ternitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle rossoverdi di Ternana-Arezzo 1-1: D'Alterio 5,5 incerto nelle uscite e impreciso con la palla al piede. La rete di Cianci scaturisce da un rimpallo ravvicinato che lo sorprende  Donati 6,5 impeccabile la prestazione del braccetto incursore. Anche nelle chiusure si fa trovare pronto in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ternana arezzo 1 1Ternana-Arezzo 1-1, Proietti: “Stiamo crescendo, oggi la riprova” - 1, la conferenza stampa di Mattia Proietti. Si legge su ternananews.it

Ternana-Arezzo 1-1, le Fere mettono in difficoltà la capolista - L’Arezzo non pareggiava da 26 partite, ovvero dall’arrivo di Bucchi in panchina lo scorso febbraio. Segnala msn.com

ternana arezzo 1 1Le pagelle di Ternana-Arezzo 1-1: Dubickas gol d’autore, Proietti padrone a centrocampo - Vallocchia e Martella, grinta e qualità, ecco le pagelle di Ternana- Da ternananews.it

Cerca Video su questo argomento: Ternana Arezzo 1 1