Ternana-Arezzo 1-1 le Fere mettono in difficoltà la capolista
Terni, 25 ottobre 2025 – Le fere mettono in difficoltà la capolista. L’ Arezzo non pareggiava da 26 partite, ovvero dall’arrivo di Bucchi in panchina lo scorso febbraio. La Ternana passa al 37’: su un traversone di Ndrecka c’è la sponda di Ferrante per Dubickas che dal limite dell’area trova l’angolino basso. L’Arezzo pareggia al 25’ della ripresa con Cianci sugli sviluppi di un corner. Al 38’ un gran sinistro di Vallocchia obbliga Venturi a un ottimo intervento. Nel recupero segna Pattarello su contropiede di Varela che però commette fallo in partenza su Vallocchia. Dopo revisione Fvs l’arbitro conferma la decisione di annullare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
A poche ore dalla sfida contro la Ternana, mister Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi: dal legame con la piazza umbra, dove ha vissuto una tappa importante della sua carriera, al percorso di crescita dell’Arezzo, passando pe - facebook.com Vai su Facebook
Ternana-Arezzo, Liverani: «Domani il primo vero esame, vogliamo misurarci con umiltà» - X Vai su X
Le pagelle di Ternana-Arezzo 1-1: Dubickas gol d’autore, Proietti padrone a centrocampo - Vallocchia e Martella, grinta e qualità, ecco le pagelle di Ternana- Secondo ternananews.it
Ternana-Arezzo 1-1: buon punto per gli amaranto - Terni, 25 ottobre 2025 – L’Arezzo limita i danni a Terni e conquista un buon punto per come si era messa la sfida in Umbria: nella ripresa, infatti, l’ex Cianci rimedia al gol di Dubickas nel primo te ... Da sport.quotidiano.net
Dubickas chiama, Cianci risponde: tra Ternana e Arezzo finisce in parità (1-1) - Risultato sostanzialmente giusto: bene i rossoverdi nella prima parte, i toscani hanno fatto meglio nella ripresa ... Riporta corrieredellumbria.it