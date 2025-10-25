Ternana-Arezzo 1-1 le Fere mettono in difficoltà la capolista

Lanazione.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terni, 25 ottobre 2025 – Le fere mettono in difficoltà la capolista. L’ Arezzo non pareggiava da 26 partite, ovvero dall’arrivo di Bucchi in panchina lo scorso febbraio. La Ternana passa al 37’: su un traversone di Ndrecka c’è la sponda di Ferrante per Dubickas che dal limite dell’area trova l’angolino basso. L’Arezzo pareggia al 25’ della ripresa con Cianci sugli sviluppi di un corner. Al 38’ un gran sinistro di Vallocchia obbliga Venturi a un ottimo intervento. Nel recupero segna Pattarello su contropiede di Varela che però commette fallo in partenza su Vallocchia. Dopo revisione Fvs l’arbitro conferma la decisione di annullare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

