Terme di Punta Marina Concessione no fino al 2062
Da una parte la richiesta della società in questione per arrivare all’approvazione di un nuovo progetto con una conseguente estensione della concessione fino al 2062. E dall’altra le varie amministrazioni locali secondo cui tale richiesta non soddisfa le norme - sia italiane che europee - sulla tutela della concorrenza. Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata ieri, ha deciso in buona sostanza per quest’ultima interpretazione ritenendo "infondato" il ricorso che la Terme di Punta Marina srl, società che gestisce l’omonimo stabilimento termale, aveva proposto contro la sentenza del Tar di Bologna la quale già nel 2023 le aveva dato torto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Montecatini Terme. In particolare Sartoni punta il dito sulla supposta mancanza di atti di affidamento all'albo pretorio, nonostante l'avanzata fase promozionale in collaborazione con la società Jets, ponendo il sospetto di un potenziale "debito fuori bilancio." - facebook.com Vai su Facebook
Terme di Punta Marina, punto di riferimento per la medicina termale, la riabilitazione e la prevenzione - Il direttore sanitario Paolo Antonelli: «L’efficacia terapeutica delle acque risiede nell’alta concentrazione dei sali minerali e del cloruro di sodio che induce una decongestione delle mucose». Si legge su ravennaedintorni.it
A Punta Marina Terme un’assemblea pubblica con il sindaco sulla riqualificazione di viale dei Navigatori - Il Comune di Ravenna informa che è dedicata al tema della riqualificazione di viale dei Navigatori, a Punta Marina Terme, l’assemblea pubblica promossa ... ravennanotizie.it scrive
Punta Marina, presentate le ipotesi per riqualificare viale dei Navigatori. Ridotti i posti auto, più verde - Meno auto e più verde: ci sono tre proposte progettuali per il nuovo viale dei Navigatori di Punta Marina Terme, la cui riqualificazione ... Lo riporta corriereromagna.it