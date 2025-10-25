Da una parte la richiesta della società in questione per arrivare all’approvazione di un nuovo progetto con una conseguente estensione della concessione fino al 2062. E dall’altra le varie amministrazioni locali secondo cui tale richiesta non soddisfa le norme - sia italiane che europee - sulla tutela della concorrenza. Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata ieri, ha deciso in buona sostanza per quest’ultima interpretazione ritenendo "infondato" il ricorso che la Terme di Punta Marina srl, società che gestisce l’omonimo stabilimento termale, aveva proposto contro la sentenza del Tar di Bologna la quale già nel 2023 le aveva dato torto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terme di Punta Marina. Concessione, no fino al 2062