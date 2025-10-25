Terdoppio acqua fredda e docce ghiacciate Il vicesindaco | Intervento in corso

Novaratoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Desidero rassicurare gli utenti che l’amministrazione è pienamente a conoscenza della situazione e che l’intervento di sostituzione dei corpi caldaia è già in corso". Replica così il vicesindaco e assessore allo Sport Ivan De Grandis in merito alle lamentele di diverse famiglie novaresi alle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

