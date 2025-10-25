Terapia del freddo | la tecnica facial icing che rinnova la skincare
Life&People.it La terapia del freddo non è una novità, ma la sua riscoperta nel mondo della skincare sta creando una vera e propria rivoluzione beauty. Una tecnica che unisce semplicità ed efficacia, nota come facial icing, e sfrutta il potere ancestrale del ghiaccio per trasformare la routine mattutina in un rituale tonificante. Sfruttando il potere del ghiaccio – in forme minimali – la tecnica dona un effetto tonificante e liftante naturale al viso. Storia e scienza: la leggenda e la terapia del freddo. L’uso del freddo per il benessere della pelle non è di per sé un approccio innovativo – già i Romani ed alcuni popoli nordici applicavano acqua gelida e neve per stimolare la circolazione e rassodare il corpo -. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
