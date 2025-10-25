Tentato omicidio nel Napoletano due persone arrestate
Tempo di lettura: 2 minuti Prima esplosero contro un giovane alcuni colpi di arma da fuoco, poi lo raggiunsero ferendolo gravemente utilizzando anche una mazza da baseball. A circa tre mesi dal fatto, avvenuto a Castellammare di Stabia, la Polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata nei confronti di due persone mentre una terza è tuttora ricercata. Le accuse nei confronti degli arrestati sono di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da sparo, lesioni personali e detenzione di armi improprie commessi in concorso tra loro e con l’altro soggetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
