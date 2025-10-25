Tentato omicidio con mazza da baseball | un arresto nel salernitano

Salernotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro colpi di arma da fuoco contro un uomo a Castellammare di Stabia lo scorso 30 luglio sono il punto di partenza di un'indagine della polizia che ha portato il gip di Torre Annunziata a emettere una misura cautelare in carcere nei confronti due indagati per tentato omicidio, porto e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tentato omicidio mazza baseballTentato omicidio a Castellammare, due persone arrestate - Prima esplosero contro un giovane alcuni colpi di arma da fuoco, poi lo raggiunsero ferendolo gravemente utilizzando anche una mazza da baseball. Come scrive msn.com

tentato omicidio mazza baseballCastellammare di Stabia - Due arresti per tentato omicidio - Oggi personale del Commissariato di PS di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura coercitiva ... Scrive reportweb.tv

tentato omicidio mazza baseballReggio, tentato omicidio Sinisi: i nomi degli arrestati - Durante l'interrogatorio di garanzia, i tre arrestati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere ... Scrive citynow.it

Cerca Video su questo argomento: Tentato Omicidio Mazza Baseball