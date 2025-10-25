Tentato omicidio a Lamezia Terme raffica di spari in via Cilea contro due uomini | 53enne arrestato

Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Lamezia Terme per tentato omicidio dopo una sparatoria in strada. Due feriti, arma sequestrata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

