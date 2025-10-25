Tentano di svaligiare un appartamento a San Berillo nuovo due ladri arrestati dallla polizia

Cataniatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato due catanesi, di 44 e 45 anni, per tentato furto in abitazione. I ladruncoli sono stati beccati dai poliziotti della squadra volanti intervenuti in via Sforzesca, a San Berillo nuovo, su segnalazione di alcuni residenti che avevano notato i due forzare la serratura del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Tentano furto in casa di un poliziotto: georgiani arrestati - Così è finito sul nascere il piano messo in atto da tre georgiani, che ... Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tentano Svaligiare Appartamento San