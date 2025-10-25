Tentano di svaligiare un appartamento a San Berillo nuovo due ladri arrestati dallla polizia
La polizia ha arrestato due catanesi, di 44 e 45 anni, per tentato furto in abitazione. I ladruncoli sono stati beccati dai poliziotti della squadra volanti intervenuti in via Sforzesca, a San Berillo nuovo, su segnalazione di alcuni residenti che avevano notato i due forzare la serratura del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
