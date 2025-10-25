Tentano di bruciare una vettura dei ghisa | Avvertimento? Non ci lasciamo intimidire
Fuoco nella notte a un’ auto della polizia locale, "episodio gravissimo che sa di avvertimento". L’auto si trovava nel parcheggio interno della sede, il danno, grazie anche all’intervento immediato di alcuni residenti e all’opera tempestiva dei vigili del fuoco, è minimo. Restano lo sdegno e la solidarietà bipartisan. E naturalmente l’ indagine. Il Comune ha presentato una denuncia contro ignoti, le indagini, coordinate dai Carabinieri, sono partite immediatamente. L’episodio si è consumato nottetempo. È stata la sindaca Elisa Balconi, il giorno dopo, a riferirne in una nota dai toni duri. "Il vandalismo sull’auto della nostra polizia locale sa di avvertimento – scrive – ma questi delinquenti non si facciano illusioni: le donne e gli uomini agli ordini del comandante Alessio Bosco, cui va tutta la nostra solidarietà, continueranno a sorvegliare e a tutelare la nostra comunità applicando le leggi in maniera ineccepibile come hanno sempre fatto finora". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
