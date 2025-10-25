Tenta il suicidio a Formia la figlia all' estero se ne accorge e dà l' allarme | così è stato salvato un padre

A Formia la Polizia di Stato ha salvato un uomo da un tentato suicidio, intervenendo dopo l'allarme lanciato dalla figlia residente all'estero.

