Tenta di togliersi la vita in casa | la figlia lancia l’allarme salvato

Latinatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Provvidenziale l’intervento della polizia a Formia che, con l’ausilio di vigili del fuoco e sanitari del 118, ha salvato la vita a un uomo che aveva tentato il suicidio nella propria abitazione.A lanciare l’allarme è stata la figlia, residente all’estero, che non riusciva a contattare il padre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

