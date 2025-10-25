Tensioni alla Mostra d' Oltremare | due attivisti portati in questura

Napolitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protesta alla Mostra d’Oltremare in viale Kennedy promossa da “Rete Napoli per la Palestina” contro la presenza dell’azienda farmaceutica israeliana Teva al Pharmexpo 2025. Tensioni con le forze dell'ordine. Due attivisti sarebbero stati portati in questura.“La mostra è blindata e il presidio sta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it



