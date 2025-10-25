Tensione a Torino scontri al corteo pro Palestina | cariche dei carabinieri
Momenti di forte tensione si sono verificati a Torino, durante un corteo pro Palestina nel centro della città. In via Accademia delle Scienze, si è registrato un contatto tra manifestanti e forze dell’ordine, con i partecipanti che hanno iniziato a urlare “ fateci passare ”, tentando di avanzare oltre il cordone di sicurezza. Pochi istanti dopo, i carabinieri hanno effettuato una carica di contenimento con scudi e manganelli per disperdere il gruppo. L’intervento, durato circa un minuto, ha portato il corteo ad arretrare di alcune decine di metri, permettendo il ripristino della calma. La situazione è poi tornata alla normalità, mentre continuano i presidi e i controlli da parte delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it
