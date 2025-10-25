Tensione a Le Iene dietro le quinte non si parla d’altro che di Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri | ecco che succede

Un anno dopo la fine della loro relazione, tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri l’atmosfera a Le Iene sarebbe ancora tesissima. Frecciatine, silenzi e gelo dietro le quinte: i due ex, oggi con nuovi partner, si eviterebbero accuratamente. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Nicolò De Devitiis ha una nuova fidanzata famosa: c’entra Stefano De Martino (ma non è Belen!) A distanza di oltre un anno dalla fine della loro storia d’amore, Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri continuano a far parlare di sé. I due inviati de Le Iene, che per cinque anni hanno condiviso sia la vita privata sia quella professionale, oggi sembrano incapaci di convivere serenamente sullo stesso set. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tensione a Le Iene, dietro le quinte non si parla d’altro che di Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri: ecco che succede

