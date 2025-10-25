Tennistavolo A1 la Top Spin Messina fa bottino pieno a Servigliano
La Top Spin Messina WatchesTogether espugna Servigliano con una prova di spessore e prosegue la sua marcia. Nella seconda giornata del campionato di Serie A1 di tennistavolo maschile importante affermazione esterna per 3-1 della squadra del presidente Giorgio Quartuccio, con Marco Faso in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
