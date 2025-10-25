Tennis Sinner in finale a Vienna

16.43 Jannik Sinner è in finale al torneo di Vienna. Il campione altoatesino supera in semifinale l'australiano De Minaur con il punteggio di 63 64. 1h27'. Per Sinner non è un match problematico, (11-0 dicevano i confronti diretti), anche se Jannik perde due volte il servizio. In finale Sinner potrebbe giocare un derby con Musetti, impegnato nell'altra semifinale contro il tedesco Zverev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

