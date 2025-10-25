Tennis Sinner in finale a Vienna | battuto De Minaur 6-3 6-4

Jannik Sinner è in finale nel torneo di Vienna, dopo aver battuto Alex De Minaur (6-3, 6-4) con una prova vigorosa, contro un avversario da sempre capace di tutto nel bene e nel male. Quello che inizia la partita, sotto gli occhi del padre e della fidanzata, è un Sinner feroce sul piano sportivo, anche più del solito. E infatti la partenza fa pensare ad un match in discesa: Jannik vince il primo gioco tenendo il servizio, fa subito il break e va 2-0 contro un De Minaur falloso, ma molta parte del merito sta nell’aggressività dell’azzurro. Che tiene il servizio nel terzo e fa ancora il break nel quarto game, 4-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

